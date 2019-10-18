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Gaziantep minik öğrencilerden mehmetçiğe selam

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için selam dur' kampanyasına anaokulu öğrencileri de katıldı.

18.10.2019 16:31
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için selam dur' kampanyasına anaokulu öğrencileri de katıldı.
İslahiye anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ellerinde Türk bayraklarıyla, komando marşı söyleyip asker selamı vererek Mehmetçiklere selam gönderdi. Okulun 110 öğrencisinin ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiklere destek oldu. Öğrencileriyle birlikte asker selamı verip Mehmetçiklere selam gönderen Okul Müdürü Adnan Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatına minik yüreklerimizle destekliyoruz dedi.
Gaziantep minik öğrencilerden mehmetçiğe selam

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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