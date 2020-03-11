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Gaziantep Müftüsü Çelik Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek bir süre görüştü.

11.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:38
Gaziantep Müftüsü Çelik Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Rektör Prof. dr. Karacoşkun ile Mütfü Çelik, bir süre sohbet etti. Ziyaretin sonunda ise Rektör Karacoşkun, Müftü Çelik'e üniversite anı tabağı hediye ederken, Müftü Ahmet Çelik de Rektör Karacoşkun'a kitap seti hediye etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Doğan, Ahmet Çelik, Gaziantep, Rektör, Güncel

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