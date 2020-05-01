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GAZİANTEP Ne yasak ne de bayram baklavacıları durdurmadı

Ne yasak ne de bayram baklavacıları durdurmadıGASTRONOMİ kenti Gaziantep'te, ne sokağa çıkma kısıtlaması ne de 1 Mayıs İşçi Bayramı, baklava imalathanelerini durdurmadı.

01.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:49
Ne yasak ne de bayram baklavacıları durdurmadı
GASTRONOMİ kenti Gaziantep'te, ne sokağa çıkma kısıtlaması ne de 1 Mayıs İşçi Bayramı, baklava imalathanelerini durdurmadı. Baklava ustaları, bugün de çalışarak baklava tutkunlarının ihtiyaçlarını giderdi.
Yemekleri ve baklavası ile tanınan gastronomi kenti Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı imalathaneleri durdurmadı. Baklavacılar, bugün de üretime devam etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara siparişleri paket servis olarak teslim ediliyor. Baklava ustası Levent Aktaş, üretime ara vermeden baklava müdavimlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek, "Öncelikle herkesin ramazan ayını kutluyorum. Bugün hem koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı var hem de 1 Mayıs İşçi Bayramı ama yine de biz baklava tutkunları baklavasız kalmasın diye çalışıyoruz. Bugün sokağa çıkma yasağı olduğu için biz baklavalarımızı paket yaparak servis ediyoruz. Şehir için ve şehir dışındaki müşterilerimizin memnuniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Çok fazla yoğunluk yok ama eski çalışma saatimizin yarısı kadar çalışıp üretim yapıyoruz. Burada 5-6 arkadaşımız ile taze baklava yaparak, baklava isteyenlerin taleplerini karşılamaya devam ediyoruz" dedi. GAZİANTEP Ne yasak ne de bayram baklavacıları durdurmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, 1 Mayıs, Güncel, Haber

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