GAZİANTEP Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

13.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:06
Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.
Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 otomobilden gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. GAZİANTEP Nizip’te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Nizip, Güncel, Haber

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