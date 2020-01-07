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Gaziantep nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı

Nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralıGaziantep'in Nizip ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

07.01.2020 20:17 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:18
'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı
'in Nizip ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu 16 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Erdem'in kullandığı ilkokul öğrencilerini taşıyan 27 S 6198 plakalı servis minibüsü ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AC 0041 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri aralarında öğrencilerin de olduğu 16 yaralıyı Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı da hastanede yaralıları ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Gaziantep nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: DHA


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