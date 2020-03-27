Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

GAZİANTEP Nizip'te, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor

Nizip'te, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyorGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor.

27.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:05
GAZİANTEP Nizip'te, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor

Nizip 'te, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor.Gaziantep Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçenin giriş noktalarından polis ve sağlık ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından ilçeye giriş yapan araçların sürücüleri ile yolcularının, ateş ölçümü yapılıyor. Kontrollerde ayrıca polis ekipleri, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindeki kişilere yönelik de denetim yapıyor.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Nizip, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››GAZİANTEP Nizip'te, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınması - Kendirli Belediye Başkanı Serdar'ın... - Haber 18:36: İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma... - Haber 18:35: Pakistan halkından sağlık çalışanlarına beyaz bayraklı destek - Haber 18:34: Aydın'da şampuan kutusunda uyuşturucu taşıyan iki kişi tutuklandı - Haber 18:33: Vali Öksüz, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara telefonla moral verdi - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber