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GAZİANTEP Nizip ve Karkamış'ta tarım arazilerinde sel zararı

Nizip ve Karkamış'ta tarım arazilerinde sel zararıGAZİANTEP'te hafta sonu etkili olan sağanak Nizip ve Karkamış ilçelerinde sele neden oldu.

30.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:45
Nizip ve Karkamış 'ta tarım arazilerinde sel zararı
GAZİANTEP'te hafta sonu etkili olan sağanak Nizip ve Karkamış ilçelerinde sele neden oldu. Her iki ilçede tarım arazileri ve bahçeler zarar görürken, çiftçiler, yetkililerden destek istedi.
Gaziantep'te hafta sonu yağan sağanak, Nizip ve Karkamış ilçelerinde sele neden oldu. Her iki ilçenin kırsal mahallelerinde ekili araziler ve bahçeler zarar gördü, ahırlar ve bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı. Nizip ilçesinde sel sularına kapılan Abdullah Korkmaz (13) yaşamını yitirdi, çok sayıda hayvan da su basan ahırlarda telef oldu.
Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz da selin zarara yol açtığı mahallerde incelemelerde bulundu. Çiftçinin mağdur olduğunu ve zarar tespitine ilişkin incelemelerini raporlaştırarak ilgili kurumlara ileteceklerini belirten Sıddık Durmaz, üreticinin yaşadığı sıkıntının giderilmesini talep edeceklerini ifade etti.
Sağanak yağış ile gelen selin; tarım arazilerinin yanında fıstık, zeytin, nar ve ceviz ağaçlarında da zarara yol açtığını belirten çiftçiler, mağdur olduklarını söyledi. Bir yıllık emeklerinin heba olduğunu belirten çiftçiler, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. GAZİANTEP Nizip ve Karkamış’ta tarım arazilerinde sel zararı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karkamış, Nizip, Güncel

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GAZİANTEP Nizip ve Karkamış'ta tarım arazilerinde sel zararı
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