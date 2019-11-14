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Gaziantep nşaatında çökme 1 işçi enkaz altında kaldı

Cami inşaatında çökme 1 işçi enkaz altında kaldı (1)Gaziantep'te yapılan Türkiye'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, 1 işçi enkaz altında kaldı.

14.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:28

Cami inşaatında çökme 1 işçi enkaz altında kaldı (1)

'te yapılan 'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, 1 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen UMKE ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Öğleden sonra Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, inşaata çalışan ve çökmeyle enkaz altında kalan 1 işçiyi kurtarma için çalışma başlattı.

Gaziantep nşaatında çökme 1 işçi enkaz altında kaldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gaziantep, Türkiye, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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