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Gaziantep öğretmenlerden cumhuriyet konseri

Öğretmenlerden Cumhuriyet konseriGaziantep'in İslahiye ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Öğretmen Müzik Grubu tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle konser verildi.

31.10.2019 11:16
Öğretmenlerden Cumhuriyet konseri
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Öğretmen Müzik Grubu tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle konser verildi.
İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde sahne alan ve müzik öğretmenlerinin oluşturduğu grubun konseri ilgi gördü. Konsere, İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, STK ve siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğretmenler, yaklaşık 2 saat süren konserde birbirinden güzel türkü ve şarkıları eserleri seslendirdi. Salonu dolduranlar da eserlere eşlik ederken 10'uncu Yıl Marşı'nı ise hep bir ağızdan söylediler. Protokol üyeleri konserde sahne alan öğretmenleri tebrik etti.
Gaziantep öğretmenlerden cumhuriyet konseri

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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