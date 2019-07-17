17.07.2019 16:27
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GAZİANTEP OKULDAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesindeki anaokulundan bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesindeki anaokulundan bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. İkili tutuklanırken, hırsızlık anı okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Zeugma Anaokulu'na giren 2 şüpheli, bilgisayar ile televizyonu çaldı. İhbar üzerine artaştırma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, okulun güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin M.N.T. ve M.P. olduğunu belirledi. İki şüpheli düzenlenen operasyonla yakanarak, gözaltına alındı.
Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ikili, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. GAZİANTEP OKULDAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI
Kaynak: DHA
Fırat, Polis, Nizip, Güncel

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