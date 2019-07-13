13.07.2019 13:02
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GAZİANTEP Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandıGaziantep'in Nizip ilçesinde, okuldan televizyon çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, okuldan televizyon çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Fırat Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'ndaki 2 televizyon geçen Çarşamba günü çalındı. Olayın fark edilmesinin ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından içeri giren ve yüzünü bez parçasıyla gizlemeye çalışan şüphelinin İ.H.Z. olduğu saptandı. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İ.H.Z. sorgusunda 7 Mayıs günü de Engelsiz Yaşama Merkezi'nde hırsızlık yaptığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. GAZİANTEP Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA
Gaziantep, Nizip, Güncel

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