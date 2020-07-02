GAZİANTEP Ormanlık alandaki yangın 2 saatte söndürüldü

Ormanlık alandaki yangın 2 saatte söndürüldüGAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, tarladaki anız yangını ormanlık alana sıçradı.

02.07.2020 21:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:16
Ormanlık alandaki yangın 2 saatte söndürüldü
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, tarladaki anız yangını ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 12 dönüm alan zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde, Nogaylar Mahallesi'ndeki Güneykışla mevkiinde çıktı. Tarladaki anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 3 su tankı, ilk müdahale aracı, greyder ve yangın söndürme helikopteriyle orman işçileri sevk edildi. Ekipler yerden yangını söndürmeye çalışırken, helikopterle de havada alevlere 8 sorti yaparak müdahale etti. Yaklaşık 12 dönüm alana yayılan alevler 2 saatte söndürüldü GAZİANTEP Ormanlık alandaki yangın 2 saatte söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Nurdağı, Güncel, Haber
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