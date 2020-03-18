Gaziantep OSB'de borçlara 1 ay erteleme imkanı
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, mart ayına ait elektrik, su ve doğal gaz faturalarının bir ay süreyle ertelenebileceğini bildirdi.
18.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:34
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, mart ayına ait elektrik, su ve doğal gaz faturalarının bir ay süreyle ertelenebileceğini bildirdi.
Şimşek, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler alındığını hatırlattı.
Bu sürecin dayanışma içerisinde aşılacağına inandığını aktaran Şimşek, "Bu nedenle de sanayicilerimizin ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulumuzca mart ayına ait elektrik, su ve doğal gaz gibi borçlarını vade farkı olmadan talebi halinde bir ay süreyle erteleme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Şimşek, Türkiye'nin virüs salgınıyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:
"Özellikle devletimiz çok iyi çalışıyor. Çok doğru kararlar alınıyor. Çünkü bizim için öncelikle vatandaşımızın sağlığı gelir. Alınan radikal tedbirlerle virüsün ülkemize girişi ve yayılması büyük ölçüde önleniyor. İnşallah kısa sürede bu sorunun üstesinden geliriz. OSB yönetimi olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hükümetimizin açıklayacağı yeni tedbir ve uyarıları da dikkate alarak, önümüzdeki dönemde oluşacak şartlara göre gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."
Şimşek, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirler alındığını hatırlattı.
Bu sürecin dayanışma içerisinde aşılacağına inandığını aktaran Şimşek, "Bu nedenle de sanayicilerimizin ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulumuzca mart ayına ait elektrik, su ve doğal gaz gibi borçlarını vade farkı olmadan talebi halinde bir ay süreyle erteleme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Şimşek, Türkiye'nin virüs salgınıyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:
"Özellikle devletimiz çok iyi çalışıyor. Çok doğru kararlar alınıyor. Çünkü bizim için öncelikle vatandaşımızın sağlığı gelir. Alınan radikal tedbirlerle virüsün ülkemize girişi ve yayılması büyük ölçüde önleniyor. İnşallah kısa sürede bu sorunun üstesinden geliriz. OSB yönetimi olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hükümetimizin açıklayacağı yeni tedbir ve uyarıları da dikkate alarak, önümüzdeki dönemde oluşacak şartlara göre gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Ekonomi
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Ekonomi
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Ekonomi
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Ekonomi
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Ekonomi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Ekonomi
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı