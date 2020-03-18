Gaziantep OSB'de borçlara 1 ay erteleme imkanı
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, mart ayına ait elektrik, su ve doğal gaz faturalarının bir ay süreyle ertelenebileceğini bildirdi.
18.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:02
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, mart ayına ait elektrik, su ve doğal gaz faturalarının bir ay süreyle ertelenebileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Cengiz Şimşek, Ekonomi
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