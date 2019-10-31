Gaziantep OSB güçlü adımlarla geleceğe koşuyor

Turkishtime ve Halkbank ortaklığıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin üstlendi. 180 ülkeye ihracat yapılan Gaziantep OSB'de 2019 yılında ilk 9 aylık ihracat rakamı 5,5 milyar dolara ulaşarak, geçen yıla oranla yüzde 9 artmış durumda.

Turkishtime ve Halkbank'ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği "Ortak Akıl Toplantıları"nın 22'ncisi Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (GAOSB) yapıldı. Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Gaziantepli sanayiciler ile GAOSB'nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Ortak Akıl Toplantısı'na; Prof. Dr. Emre Alkin (Turkishtime Ortak Akıl Toplantı Moderatörü¨/ Altınbas¸ U¨niversitesi Öğretim Üyesi), Özer Torgal (Halkbank KOBI· Pazarlama 2 Daire Bs¸k.), Cengiz Şimşek (GAOSB YKB), Adil· Sani· Konukoğlu (Sanko Holding YKB V./ GSO Mec. Bs¸k.), Adnan Ünverdi· (GSO YKB/ U¨nverdi Plastik YKB), Asım Kökoğlu (Ko¨ksan Pet ve Plastik Ambalaj YKB), Bilal Kara (Selc¸uk I·plik YKB), Halil Tepe (Pakten Sağlık Ürünleri YKB), Mahsum Altunkaya (Altunkaya S¸irketler Grubu YKU¨ ve GM/ DEI·K YKU¨), Mehmet Özmen (O¨zun ve Rad Tekstil YKB), Metin Özkeçeci (Flament Tekstil YKB), Ömer Cıncıkcı (CNC Ambalaj YKB/ GAOSB YKB V.), Savaş Mahsereci· (MTB Plastik YKB/ GOSI·AD Bs¸k.) ve Filiz Özkan (Turkishtime YKB) katıldı.

1960'larda ilk girişimlerde bulunularak, 1969 yılında Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgelerinden biri olarak kuruluşunu tamamlayan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, günümüzde toplam 43 milyon 250 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. GAOSB, 1011'i faaliyette bulunan 1479 tahsisli firmaya ev sahipliği yapıyor.

GAOSB çevreye öncelik veriyor

140 bin işçinin istihdam edildiği bölgede, yakın bir gelecekte 200 bin işçinin istihdamı hedefleniyor. Yaklaşık 180 ülkeye ihracat yapılan GAOSB'de 2019 yılı 9 aylık ihracat rakamı 5 milyar 487 milyon dolara ulaşarak, geçen yıla oranla yüzde 9 arttı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik tüketimi ise 2019 Eylül ayında 434 milyon kilovatsaat yükselerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 oranında artış gösterdi. Bu rakamlarla bölge, Türkiye'nin tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 3'ünü tek başına tüketiyor.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekolojik dengenin korunması adına doğayla dost bir sanayi bölgesi hedefiyle yapılan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi halen hizmet vermeye devam ediyor. Evsel ve endüstriyel atıklardan enerji üretmek amacıyla yaptırılacak "Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi" için de çalışmalar başlamış durumda.

GAOSB'deki önemli bir yatırım da Ortadoğu'nun en büyük fuar merkezlerinden birisi olan Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi. Burası, 30 bin metrekare kapalı, 90 bin metrekare açık sergi alanı ve 10 bin araç kapasiteli otoparkıyla Gaziantep ve çevresindeki ticaret hayatına önemli katkılarda bulunuyor.

GAOSB'yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Toplantıda, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmesi ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

1. Gaziantep ayrıcalık istiyor

Sanayici, devlet ve bankalardan Gaziantep'e ayrıcalık tanımalarını istiyor. Gaziantep bugüne kadar devlet desteklerinden hep mahrum kaldı. Üretimde, ihracatta ve istihdamdaki gücüne rağmen komşu illere verilen teşviklerden yararlanamadı. Gaziantep artık kamu destekleri konusunda daha fazla dikkate alınmalı ve öncelikli teşviklerden faydalanma imkanına sahip olmalı.

2. Yetişmiş eleman ihtiyacı

Bugün hangi sanayiciye sorulsa en büyük ihtiyaçlardan birinin yetişmiş, kalifiye insan kaynağı olduğu görülüyor. Antep'teki meslek liselerinin doluluk oranı şu anda beklenilen düzeyde değil. Bir üretim seferberliğiyle bu ülkeyi ithalattan kurtarıp cari açığı kapatacak, kendi yarasını kendi saracak bir ülke haline gelmek istiyorsak, insana yatırım yapmak zorundayız.

3. Mahkemelere tahkim sistemi getirilmeli

Sanayicinin en önemli ihtiyaçlarından birisi de mahkemelere tahkim usulünün getirilmesi. Taraflar arasında bir sorun yaşandığında bunun hızlıca çözülmesi gerekiyor. Ama ülkemizde mahkeme süreçleri çok uzun sürüyor. Aradan yıllar geçtikten sonra davalar kazanılsa bile bir faydası kalmıyor. Tahkim sisteminin getirilmesi dış ticaretimize de büyük yarar sağlayacak.

4. Teşvikler esas olarak sanayi sektörüne verilsin

Konut ve otomotiv sektörüne verilen teşvikler, stokları eritmeye yarayacağı için geçici bir rahatlama sağlayabilir ancak kalıcı bir etki yaratamaz. Ekonomideki sıkıntıları aşmak ancak sanayiyi desteklemekle mümkün olabilir. Destekler, sanayide içinde de yeterince doyuma ulaşmış sektörlere değil, gelişmeye açık, rekabetçi sektörlere verilmeli.

5. Tarım Türkiye'nin geleceği için çok önemli

Gaziantep sanayisinde tarımın çok önemli bir yeri var. Ancak ülkemiz tarımında ciddi bir daralma söz konusu. Türkiye'nin buğdayı, mısırı, arpayı, pamuğu ithal eder hale gelmesi üzücü bir durum. Tarım politikalarımız gözden geçirilmeli ve ithalata karşı yerli üretici desteklenmeli. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hızlı bir şekilde tarımsal altyapıyı güçlendirmek gerekiyor.

6. Ar-Ge için finansal destek gerekiyor

Sanayicinin Ar-Ge ve otomasyona yönelebilmesi için finansmana daha uygun koşullarda ulaşması gerekiyor. Mevcut koşullarda yatırımlar için finansman maliyetleri çok yüksek olması, Türk sanayicisini rakiplerinin karşısında geriye atıyor. Bundan dolayı Ar-Ge ve benzeri faaliyetler de ikinci plana düşüyor. Oysa finansa erişim kolaylaştırılsa birçok firma Ar-Ge'sine daha fazla kaynak ayırma imkanına kavuşacak.

7. Gaziantep yüksek teknolojili yatırım bekliyor

Gaziantepli sanayici yüksek teknolojili yatırımlar konusunda devletten destek bekliyor. Savunma, uzay veya otomotiv gibi yüksek teknoloji gerektiren sektörlerde devletin özel önem vereceği yatırımlar için kent hazır durumda. Hatta kentteki oda ve OSB başkanlarının girişimleriyle 120 bin metrekarelik bir savunma sanayi bölgesi hazırlandı bile. Sanayici, devletin alım garantisi vereceği savunma sanayisi için beklemede.

8. Komşu ülkelerle ilişkiler güçlendirilmeli

Türk sanayisi gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeye henüz gelmiş değil. Bu nedenle Ortadoğu'daki komşu ülke pazarları Başta Gaziantep olmak üzere tüm sanayiciler için kritik önemde. Bu çerçevede başta Irak ve Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerin düzeltilmesi Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar sağlayacak.

9. Enerji fiyatları dayanılmaz boyutlarda

Ocak ayından bu yana sanayici yüzde 40 küsurluk bir elektrik zammı, yüzde 39,7 de doğalgaz zammıyla karşılaştı. Bunun içerisinde en büyük pay ise yüzde 27,5'le YEKDEM'e (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) ait. Gaziantep OSB'nin 250 milyonun üzerinde bir enerji tüketimi var. Bunun yüzde 27,5'i yaklaşık 130 milyon yapıyor. Sanayiciler neden başkasının parasını ödemek zorunda kalıyor?

10. Gaziantep'in hava ulaşımı yetersiz

Gaziantep'te hava ulaşımı başlı başına bir sorun. Kayseri'den İstanbul'a 14 uçak, Adana'dan 12 uçak var ama Gaziantep'ten sadece sekiz uçak olduğu için sanayici acil bir işi çıktığında uçaklarda yer bulamıyor ve işlerini zamanında halledemiyor. Sanayici bu sorunun ivedilikle çözülmesini bekliyor.