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Gaziantep oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi

Oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildiGaziantep'te, polis ekiplerince oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 96 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

29.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:25
Oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi
'te, polis ekiplerince oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda, 96 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentte kaçak içki satışı yapılacağı bilgisi üzerine Düztepe Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya operasyon düzenledi. Arama yapılan iş yerinde; 96 şişe kaçak içki, 20 litre dolum yapılmış içki ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak içki ve sigaralara el koyan polis, iş yerinde bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Gaziantep oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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