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Gaziantep otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtı

Otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtıGAZİANTEP'te, park halinde bulunan otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı.

10.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:15
Otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtı
GAZİANTEP'te, park halinde bulunan otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek, yakalandı. Tutuklanan şüphelinin kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Geçen 21 Aralık günü yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan şüpheli, park halindeki otomobile yaklaştı. Otomobilde bulunan çocuğun elindeki cep telefonunu açık olan camdan alıp, kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine araştırma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliyi belirledi. Daha sonra kimliği tespit edilen şüpheli, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'kapkaç suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Gaziantep otomobildeki çocuğun elinden cep telefonunu alıp, kaçtı

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Kaynak: DHA


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