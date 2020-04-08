Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

GAZİANTEP Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandıGAZİANTEP'te, camını kırdıkları otomobildeki elektronik eşyaları çalan K.K. (31) ve M.P. (16) polis operasyonu ile yakalandı.

08.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:37
Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP'te, camını kırdıkları otomobildeki elektronik eşyaları çalan K.K. (31) ve M.P. (16) polis operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.K.'nin 40 farklı dosyadan kaydının olduğu öğrenildi.
Dün gece saatlerinde, 8 Şubat Mahallesi'nde park halindeki otomobilin camını kırarak, araçta bulunan kamera, fotoğraf makinesi, laptop ve elektronik ürünleri çalan 2 şüpheli, malzemelerle birlikte kaçarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde araç sahibi camının kırıldığını görüp durumu polise haber bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgede 100'e yakın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis , yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından K.K. ve M.P.'nin Mevlana Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Şüphelileri düzenlenen operasyon ile yakalayan ekipler çalınan malzemeleri ise bularak sahibine teslim etti.
'BEN YAPSAM NİYE MALZEMELERİ VEREYİM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildikleri sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere Ben yapmadım. Ben yapsam malzemeleri neden getirip vereyim. Yapmadığım bir şey için niye buraya getirdiler anlamadım" diyen K.K.'nin ise 40 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. GAZİANTEP Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

Haberin Videosu :

GAZİANTEP Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››GAZİANTEP Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt’ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Tükiye’nin 70 yıllık hayali Akkuyu NGS hızla yükseliyor Haberler
Tükiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu NGS hızla yükseliyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:30: Yozgat'ta şiddetli rüzgardan yıkılan ahırda 7 hayvan telef oldu - Haber 14:29: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı maske ve kolonya paketlerinin dağıtımı ile ilgili... - Haber 14:29: AK Parti'li Özhaseki'den yerel yönetimlere "tıbbi atık kutusu" talimatı Açıklaması - Haber 14:29: İran'ın son 40 yılındaki siyasi çıkmazlar ve tezatlar - Haber 14:29: Samsun'da 96 yaşındaki baba ile 65 yaşındaki oğlu koronavirüsü yenerek taburcu edildi - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber