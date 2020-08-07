GAZİANTEP Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4’ü çocuk 11 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı

GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nurdağı yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Adem Aslan yönetimindeki 27 AAR 411 otomobil, karşı yönden gelen Recep Özdemir'in kullandığı 46 AC 426 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kişileri uzun uğraşlar sonucu kurtarırken, yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.