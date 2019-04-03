Gaziantep Oy Kullanmaya Gittiler, Hdp'den Sandık Başkanı Olduklarını Öğrendiler

Kaynak: DHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal İncesi Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 20 kişi, seçmen kağıtlarında kendilerine gösterilen okula gittiklerinde üyesi olmadıkları HDP'den sandık görevlisi yapıldıklarını öğrendi. Sandık görevlilerinin sadece görevli oldukları okullarda oy kullanabileceklerini söylediği seçmenler, vatandaşlık görevini yerine getiremedi. 20 kişi, kendilerini sandık görevlisi yaptırdığını öne sürdükleri muhtar Mustafa B. ve HDP hakkında suç duyurusunda bulundu, sorumluların cezalandırılmasını istedi.Merkez Şehitkamil ilçesi İncesu Mahallesi'nde yaşayan 20 kişi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullanmak için ellerindeki seçmen kağıtlarıyla mahalledeki Şehit Orhan Günay İlkokulu'na gitti. Buradaki sandık görevlileri, 20 kişiye, başka okullarda HDP'den sandık görevlisi olarak gösterildiklerini söyleyerek, bu okullarda oy kullanmaları gerektiğini iletti. Haberleri olmadan üyesi dahi olmadıkları HDP'den kent merkezinin çeşitli bölgelerindeki okullarda sandık görevlisi yapıldıklarını öğrenen 20 kişi, bu nedenle oy kullanamadı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek istediklerini belirten seçmenler, bu haklarının ellerinden alındığını belirterek Gaziantep Adliyesi'nin yolunu tuttu. Seçimlerde kaybeden muhtar adayı Memik Demirbaş ile 20 kişi, bilgileri olmadan kendilerinin HDP'ye sandık görevlisi olarak gösterilmesinde parmağı olduğunu öne sürdükleri rakip aday mevcut muhtar Mustafa B. ve bu parti hakkında suç duyurusunda bulundu.HDP ile alakaları olmadıkları halde sandık görevlisi olarak gösterildiklerini ve bu nedenle oy kullanamadıklarını belirten vatandaşlardan Celal Aksoy, Pazar günü oy kullanmak için okula gittim. Sandık başkanı bana oy kullanamayacağımı söyledi. Benim HDP'den sandık görevlisi olduğumu söyledi. Terör örgütü ile iltisaklı olan HDP ile ilgim yok ve beni nasıl sandık görevlisi yaptılar, bilmiyorum. Oyumu kullanmamı engelleyen ve rızam dışında beni sandık görevlisi yapan kişilerden ve HDP'den şikayetçiyim dedi.'ÖĞRENİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADIM'Oy kullanmaya gittiği okulda kentin farklı bir noktasında HDP'nin sandık başkanı olarak gözüktüğünü öğrenince şok yaşadığını belirten Nuri Demirbaş ise, Oyumu kullanmak için sandığa gittiğimde sandık görevlisi bana oyumu kullanamayacağımı söyledi. Benim bir siyasi partide sandık görevlisi olduğumu, oyumu da orada kullanacağımı söyledi. Bize oy kullandırtmadılar. Bu olayı araştırdığımızda HDP'den sandık başkanı olduğumuzu öğrendik. Benimle birlikte 20 kişi aynı bu durumda. Vatandaş olarak haklarımızı aramaya geldik. Gerekli yerlere şikayetimizi de yaptık diye konuştu.'2 LİSTE BİRBİRİNDEN FARKLI'Oy kullanmaya gittiklerini okulun kapısındaki liste ile sınıftaki listenin farklı olduğunu söyleyen muhtar adayı Memik Demirbaş ise yetkililerden bunun hesabının sorulmasını istedi. 20 oy kullanılmayınca mahalledeki seçmenin de üzerinde oluşan etki ile rakip adaya oy verdiğini belirten Demirbaş, Mustafa B. ile HDP hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek şöyle konuştuBizim HDP gibi terör örgütü PKK ile işbirliği yapmış bir partiden sandık görevlisi göstermişler. Biz oy kullanma hakkımızı kullanamadık. Bizim yetkililerden istediğimiz bu hayali listeyi yapanlardan hesap sorulmasıdır. Seçmen gelip okulun kapısındaki listede ismini görüyor, ama sınıftaki sandık kurulu başkanın listede farklı yerde görevli olduğunu görüyor. İki liste birbirinden farklı. Kapıdaki liste ile içerideki liste arasında fark var. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde mevcut muhtar Mustafa B., 33 oyla seçimi kazandı.