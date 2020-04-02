Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep oyunları bir kitapta topladı

Gazeteci ve Araştırmacı Yazar Ali Atalar'ın son kitabı olan "Gaziantep Çocuk Oyunları' kitabı yayınlandı.

02.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:31
Gaziantep oyunları bir kitapta topladı
Gazeteci ve Araştırmacı Yazar Ali Atalar'ın son kitabı olan "Gaziantep Çocuk Oyunları' kitabı yayınlandı. 300 sayfa olarak hazırlanan kitapta 210 yöresel oyunun oynanış şekilleri ve kuralları yer alıyor.

Daha önce 7 adet araştırma ve iki adet öykü kitabı yayınlayan Gazeteci Ali Atalar son kitabını kaybolmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarına ayırdı. Yeni yayınlanan kitabı ile ilgili olarak bilgi veren Ali Atalar, unutulmaya yüz tutmuş ve birçoğunun da unutulduğu, çocukların evde, sokakta oynadığı oyunların derlendiği kitabın araştırmacılara da kaynak olacağını söyledi. Daha önce, Osmanlı dönemi Antep Evleri, Gaziantep Folklörü, Gaziantep Kültüründe Oyun, Saklı Sanatlar, Tarihe Tanıklık Eden Evler, Gaziantep Hamam Kültürü ve Tarihi hamamlar, Osmanlıdan Günümüze Bakır sanatı gibi araştırma kitapları yayınladığını ifade etti. Ali Atalar" Çocukların dünyasına ortak olmanın en doğal yolu oyundur. Çocuklar kendilerini bebeklikten itibaren oyun yoluyla tanımaya başlarlar. Oyunlar çocukların iç dünyasını yansıtır ve çevresiyle bağ kurmasını sağlar. Çocuklar oyunlar sayesinde özgüven kazanır, kendini ifade etmeyi öğrenirler. Çevresine saygılı olmayı, işbirliği yapmayı ve analiz yaparak sorgulamayı öğrenirler. Çocuklar korku ve acılarının üstesinden gelmeyi oyun ve oyuncaklar sayesinde başarırlar. Çocukları tanımanın yolu oyunlardır. Oyun, belli kurallar çerçevesinde oynanan, hem çocuklar hem de yetişkinler için aynı zamanda eğlence olarak ta değerlendirilmektedir. Oyunlar her ne kadar eğlenme amacı olarak görülse de oyun, çocuğun gelişimini tamamlayan ve kültürel yapının sürekliliğini sağlayan bir olaydır. Bu kitapta çocukların, gençlerin ve genç kızların oynadığı oyunlardan örnekler yer almaktadır. Kitapta, oyuna başlamadan önce ebe veya eş seçimi için yapılan uygulamalar, oyunların sonunda verilen cezalar, çocukların kendi ürettiği oyuncaklarla ve aletlerle oynadıkları oyunlar yer almaktadır. "Gaziantep Çocuk Oyunları" kitabı, hepimizin zihninde yer eden, okuduğunuz zaman 'Bende bunu oynamıştım' diyeceğiniz oyunları, tekerlemeleri, bilmeceleri, oynama şekil ve kurallarını bulacaksınız. Unutulmaya yüz tutmuş ve hatta unutulmuş çocuk oyunlarımızı tekrar anımsayabilmek için keyifle okuyabileceğiniz bu kitap yeni yetişen araştırmacılara da kaynak olacaktır" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep oyunları bir kitapta topladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:17: Suriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi - Haber 13:16: flaş//2 - Haber 13:16: Sivas Savcılığı asılsız iddiaları yalanladı - Haber 13:16: Devletten aldığı bursun bir kısmını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı - Haber 13:16: Salgın sürecinde otizmli çocuklar için evde huzurlu ortam oluşturulmalı - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:22: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber