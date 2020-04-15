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GAZİANTEP Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktıGAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

15.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:24
Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı
GAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda unutulan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.
Kentin en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki merdivenlerin üzerine bırakılan çantayı görenler, bomba korkusuyla polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler meydanı yaya ve araç trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağrdı.
Bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı. Çanta emniyete götürüldü. GAZİANTEP Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Güncel
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