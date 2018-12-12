Gaziantep Polis
Okulu'nda çok sayıda öğrencide zehirlenme belirtisi (1)
Gaziantep Polis Okulu'nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, zehirlenme şikayetiyle hastanelik oldu.
Sabaha karşı mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunan Polis Okulu öğrencileri, çağırılan ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tahlilleri yapılan ve serum tedavisi uygulanan öğrenciler gözlem altında tutuluyor. Emniyet Müdürlüğü
ve Polis Okulu idarecileri de hastanelere giderek, öğrencilere ilişkin bilgiler aldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Eyyüp BURUN- Mustafa KANLIGAZİANTEP, (DHA
) -
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(Tür: Yurt)
Gaziantep,Polis
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:25