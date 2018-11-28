Gaziantep Polis Önce Ceza Kesti, Sonra Baklava İkram Etti

Gaziantep
'in Nurdağı
İlçesinde, polis durdurduğu 3 kamyonun sürücüleri ve sahiplerine kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle toplam 33 bin lira ceza yazdı. Ekipler uyardıkları sürücülere baklava ikram ederek yolcu etti.
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri Nurdağı- Bahçe
karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında kural ihlali yapan 3 kamyonu durdurdu. Ekipler, kamyon sürücülerine ve ruhsat sahiplerine 5 bin 500'er lira toplam da 33 bin lira ceza kesti. Polis
, kamyon sürücülerine baklava ikram ettikten sonra kurallara uymaları konusunda uyardı.
Bahçe,Nurdağı,Gaziantep,Polis
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:26