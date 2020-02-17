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Gaziantep Polisgücü Avrupa şampiyonu oldu

GAZİANTEP Polisgücü Spor, Antalya'nın Alanya ilçesinde 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de şampiyon oldu.

17.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:37Gaziantep Polisgücü Avrupa şampiyonu oldu

GAZİANTEP Polisgücü , 'nın ilçesinde 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'de şampiyon oldu.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'nin final maçında İngiltere'nin East Grinstead takımıyla karşılaşan Polisgücü, sahadan 6-4 galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'nin bir üst lig olan Eurohockey Indoor Club Cup'a yükseldiği şampiyona sonrası düzenlenen törenle, temsilcimiz Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı kupasını Türkiye Hokey Federasyonu (THF) Başkanı Sadık Karakan'ın elinden aldı. THF Başkanı Karakan, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ve takım oyuncularını kutlayarak "Türkiye adına önemli bir görevi yerine getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Kaplan da kupanın kendileri için büyük bir onur olduğunu, Türkiye'nin Avrupa'da en üst lige çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Düzenlenen törende şampiyonluk madalyası alan sporcular da sevinçlerini arkadaşlarıyla paylaştı.

Bu yıl Gaziantep'in ev sahibi olduğu ve Alanya'da düzenlenen turnuvada Türkiye birinci olurken, ikinciliği Hırvatistan, üçüncülüğü ise Fransa kazandı.



Gaziantep, Antalya, Alanya, Spor

Kaynak: DHA

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