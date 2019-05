Gaziantep Polisgücü, Gazişehir'i kutladı

Kaynak: İHA

Gazişehir Gaziantep 'in Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan "Gazişehir Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu 'nun şahsında bütün Gazişehir camiasını yürekten kutluyorum. Gaziantep hak ettiği Süper Lig'e sonunda kavuştu" dedi.Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gaziantep'in bu noktaya gelmesinde büyük emekleri ve çabaları bulunan Gazişehir Gaziantep Kulübü'nü ve Başkan Adil Konukoğlu 'nu kutlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan , "Gaziantep ve Gaziantepliler her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Başkanımız Sayın Adil Konukoğlu 'nun insan üstü gayret ve çabalarıyla bu gün Spor Toto Süper Lig'indeyiz. Gazişehir ailesini, sporcularını, teknik heyetini, Gazişehir Spor Kulübü Başkanı Sayın Adil Konukoğlu'nun şansında kutluyorum. Nihayet sporda da yeniden süper lige çıkmayı başardık. Bunun kentimize bir çok yönden olumlu yansıması olacağı gibi kent ekonomisi içinde önemli bir adım olacaktır" diye konuştu."Gazişehir görevini yaptı, sıra bizde"Gazişehir'in Gaziantep'i Süper Lig'e taşıyarak görevini fazlasıyla yaptığını da ifade eden Başkan Mehmet Kaplan sıranın Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey takımlarına geldiğini belirterek, "Gazişehir üzerine düşeni yaparak Gaziantep'i Süper Lig'e taşıdı. Şimdi sıra bizde. 7-10 Haziran 2019 tarihleri arasında kadın ve erkek takımlarımız Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası için son hazırlıklarını yapıyor. Bayramda inşallah bizlerde iki Avrupa şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getireceğiz. 7-10 Haziran 2019 tarihleri arasında Gaziantep'in ev sahipliğinde Alanya 'da gerçekleştirilecek olan Erkekler Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'yla yine aynı tarihler arasında Ukrayna 'nın Kiev kentinde oynanacak olan Kadınlar Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'yla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Kafilelerimiz bayramın ikinci günü Gaziantep'ten hareket edecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda iki Avrupa şampiyonluk kupasıyla Gaziantep'e döneceğiz inşallah" diye konuştu. - GAZİANTEP