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Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce Gaziantep genelinde yaptığı uygulamalarla 205 kişi hakkında işlem yapıldı.

08.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:44Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor
Emniyet Müdürlüğünce Gaziantep genelinde yaptığı uygulamalarla 205 kişi hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce Gaziantep merkezinde yapılan çalışmalarda, 35 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 23 şüpheli şahsa hırsızlıktan işlem, 46 aranan şahıs yakalanırken, 92 şahsa da kabahatler kanunundan idari işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 270,29 gram uyuşturucu madde, 7 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet kurusıkı silah, 1 adet tüfek, 2 adet kapsamdışı bıçak, 1 adet tornavida, 1 adet trafikten men araç, 3 adet hacizli yakalamalı araç, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı hoparlör, 1 adet çalıntı araç anahtarı, 33 adet çalıntı kol saati, 1 adet çalıntı reklam panosu, 50 metrelik çalıntı elektrik kablosu, 2 adet çalıntı tahta kapı, 3 adet çalıntı demir kapı, 4 adet çalıntı pencere çerçevesi, 1 adet çalıntı elektrik panosu, 2 adet çalıntı metal kapı kasası, 1 adet çalıntı USB, çok sayıda çalıntı kapı kolu, bir miktar çalıntı yaşam malzemesi, 4 adet kumar makinesi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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