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Gaziantep polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

02.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:01Gaziantep polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep'e uyuşturucu madde getirileceği tespit edilen araç, Gaziantep girişinde durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada torpido kısmının iç tarafına zulalanmış şekilde 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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