Gaziantep polisinden bağ evine film gibi sahte içki operasyonu

Gaziantep'te, sahte içki üretildiği belirlenen bağ evine film gibi bir operasyon yapıldı. Operasyonda çok miktarda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Burç Karakuyu Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapılan bir bağ evine operasyon yaptı. Film sahnelerini aratmayan operasyonda yapılan aramalarda 79 litre dökme viski, 60 litre etil alkol, 434 adet üzerinde çeşitli içki markaları bulunan boş şişe, 900 adet çeşitli içki markalarına ait etiket ve 5 kilogram alkol yapımında kullanılan eritilmiş şeker ele geçirildi.

Operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP