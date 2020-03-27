Gaziantep polisinden yaşlılara mangala oyunu

Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri (TDP), yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara mangala oyun seti hediye etti.Alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evden çıkmalarının sınırlandırılmasıyla beraber harekete geçen TDP ekipleri, ilk günden itibaren yaşlıların adeta eli kolu oldu.Alışveriş ihtiyaçlarından maaş çekmelerine yardımcı olmaya kadar bir çok alanda yaşlılara el uzatan polis ekipleri, şimdilerde ise yaşlıların evde bulundukları süre içerisinde stres atabilmeleri için yeni bir çalışma hayata geçirdi. Bu kapsamda yaşlıları ziyaret ederek taleplerini dinleyen ekipler, yaşlıların evlerinde daha eğlenceli vakit geçirmesi için onlara mangala oyun takımı hediye etti.Yaşlılar kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı TDP ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA