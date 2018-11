Gaziantep Protokolü Öğretmenler Günü'nü Kutladı

23 Kasım 2018 Cuma 12:07



AK Parti Gaziantep MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Erdoğan mesajında, öğretmenlerin meslek aşkıyla toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan bilge kişiler olduğunu belirtti.Öğretmenlerin ülkenin dört bir tarafında fedakarca görev yaptıklarını dile getiren Erdoğan, geleceğin teminatı olan çocukları yetiştirdikleri için takdir ve şükran gösterilmesi gerektiğini ifade etti.Erdoğan, bu açıdan öğretmenlere büyük değer verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:"Bizler beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Ülkemizin huzur, refah ve mutluluğunun buna bağlı olduğunu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Öğretmenler Günü, bu fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diler, sevgi ve saygılarımı sunarım."MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan ise öğretmenlerin, toplumun yol göstericisi olduğunu belirtti.Bir toplumun gelişmişlik seviyesinin öğretmene verdiği değerle doğru orantılı olduğunu dile getiren Taşdoğan, şunları ifade etti:"Sorunları belirlerken, çözüm yöntemlerini uygularken ve eğitim programı hazırlarken öğretmenin görüş ve düşünceleri öncelik olarak alınmalıdır. Sahada çalışan her daim daha tecrübeli, her daim sorunlarla iç içedir. Her türlü zorluğa rağmen ilmin ışığından sapmadan var gücüyle çalışan fedakar öğretmenlerimize minnettarız. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'e, şehit öğretmenlerimize ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize rahmet dilerken minnet duygularımı da ifade etmek istiyorum."Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çocukların geleceğine ışık tutan öğretmenlerin onların hayatında ve toplumda önemli bir yer tuttuğunu belirtti.Eğitim ve öğretimin insanlık için olmazsa olmaz bir gereksinim olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:"İlim Çin 'de bile olsa gidip alınız anlayışının hakim olduğu bir medeniyetin çocukları olarak öğretmenin, ilmin bizim dünyamızda ayrı bir yeri, önemi bulunmaktadır. İstikbalimiz olan çocuklarımızın yetişmesinde büyük emeği olan öğretmenlerimizin özverisi, kendisini ülkesine adamışlığı Yeni Türkiye 'nin hedeflerini belirleyecektir. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal 'e Baş öğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizi eğitime ve öğrencilerine yaptıkları katkılardan ötürü en içten duygularımla tebrik ediyorum." Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da öğretmenlerin başarıya giden yolu gösterdiklerini, yerlerinin doldurulamayacağını dile getirerek, "Öğretmenlerimizin toplumumuzu daha ileri noktalara taşıyacak yeni nesilleri bilgi çağı ışığında yetiştireceğine olan inancımız tamdır. Öğretmenlerin yetiştireceği donanımlı yeni nesiller, toplumumuzu medeniyet yarışında en ileri götürecek en büyük gücümüzdür." ifadelerini kullandı.