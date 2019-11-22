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Gaziantep-saklı cennet idilli vadisi'nde sonbahar güzelliği

Saklı cennet İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliğiGaziantep'in İslahiye ilçesinde, 'saklı cennet' olarak bilinen İdilli Vadisi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü.

22.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:29
Saklı cennet İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
'in İslahiye ilçesinde, 'saklı cennet' olarak bilinen İdilli Vadisi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü. Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü, doğa severleri hayran bıraktı.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Amanos Dağları eteklerinde yer alan İdilli Vadisi'nde, sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yeşil ve kırmızı renklerin bir arada görüldüğü vadiyi ziyaret eden doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler, geldikleri vadide yürüyüş yaparak kartpostallık görüntünün keyfini çıkarıyor.
Gaziantep-saklı cennet idilli vadisi'nde sonbahar güzelliği

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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