Haberler » Güncel » Gaziantep samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak öldürüldü - Haber

Gaziantep samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak öldürüldü

Samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak öldürüldüGAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde, evden sinemaya gitmek için çıkan Samet Çalışkan (17), tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak, öldürüldü.

10.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:01
Samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak öldürüldü
GAZİANTEP'in ilçesinde, evden sinemaya gitmek için çıkan Samet Çalışkan (17), tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak, öldürüldü.
Olay, dün akşam Mahallesi'ndeki Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Samet Çalışkan'ı eniştesi, sinemaya gireceği alışveriş merkezine bıraktı. Ancak genç, alışveriş merkezine yarım saat mesafede bulunan parka gitti. Çalışkan ile kimlikleri belirsiz kişiler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Çalışkan karnından bıçaklandı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çalışkan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Oto kaportacıda çalıştığı öğrenilen Samet Çalışkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Samet Çalışkan'ı olay günü eniştesinin alışveriş merkezine bıraktığını anlatan akrabası Mustafa Şen, 'Samet'i eniştesi akşam 19.30 sıralarında, evden alıp sinemaya gitmesi için alışveriş merkezinin önüne bırakmış. Bir saat sonra ise acı geldi' dedi.
Polis, kaçan kimlikleri belirsiz şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak öldürüldü

Şahinbey, Düztepe, Çamlık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
14:02  UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?
12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
10.02.2020 15:18:09