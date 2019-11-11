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Gaziantep sanayisi dijitalleşecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Sanayisinin Stratejik ve Teknolojik Dönüşümünde Üniversitelerin ve Teknoparkların Rolü" konulu toplantıya katıldı.

11.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:01Gaziantep sanayisi dijitalleşecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Sanayisinin Stratejik ve Teknolojik Dönüşümünde Üniversitelerin ve Teknoparkların Rolü" konulu toplantıya katıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdere ile Mehmet Fatih Kacır ve akademisyenlerle bir araya gelen Fatma Şahin, küresel ölçekte şehrin sanayi altyapısını güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Şahin, şehrin sanayi altyapısını güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Gaziantep bize, 'değişen dünyada bana doğru yolu göster, dijital dönüşümle bana yardımcı ol' diyor. Devlet aklıyla bunu başarmamız lazım" dedi.

"Çok ciddi bir üretim altyapımız var"

Şahin, "Yüksek bir teknolojiye geçmediğimiz bir sanayi alt yapımızın olduğunu gördük. O yüzden hem üniversite-sanayi işbirliği hem de kurulacak silikon vadileri kapsamında altyapı çalışmaları oluşturulurken nelerin yapılması gerektiği sorusu üzerine düşündük. Çalışmalarımızın en önemli kısmının eğitim olduğunu tespit ettik. Mavi yakalılar için ne yapacağız, eğitim akademisini nasıl oluşturacağız sorularına cevap olacak araştırmalar yaptık. Modern fabrika, İnovasyon ve AR-GE merkezleri, dijital dönüşüm merkezi ve destek hizmetlerinin yer aldığı 4 ana başlıkta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a sunumumuzu yaptık. Ağbal, bize '11'inci kalkınma planlamasıyla yapmak istediğimiz şeyi siz bizden talep ediyorsunuz' dedi. Bu da şehrimizin girişimcilik ruhunun ne kadar öne çıktığını gösteriyor. Her şeyin başı yetişmiş insan gücü, beşeri sermayedir. Çok ciddi bir üretim altyapımız var. Dirençli bir şehiriz. Dibimizde koca bir kaos var fakat biz son 2 yılda organize sanayi bölgesinde 150 fabrika bitirdik. İnsan yapımız bize, 'değişen bu dünyada bana doğru yolu göster, dijital dönüşümle bana yardımcı ol' diyor. Devlet aklıyla bunu başarmamız lazım. O yüzden bu toplantıyı çok önemsiyorum. Bugün alınacak kararların şehrimiz ve insanımız için çok önemli olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 11. kalkınma planı olduğunu anımsatan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'in Türkiye'nin üretim üslerinden biri olduğunu, bu tarz şehirlere daha fazla odaklanılması gerektiğini bildirdi. Kacır, kent sanayinin teknolojik dönüşümünü gerçekleştirmek istediklerini, bu dönüşümü gerçekleştirmenin hedeflere ulaşma anlamında katma değer oluşturacağına inandıklarını kaydetti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep sanayisinde teknolojik altyapının kurulmasına yönelik önemli projeler hazırlandığını, üniversite-sanayi iş birliğinde şehrin istenilen hedefe ulaşacağına şüphesinin olmadığına işaret ederek, Gaziantep'in bu tür çalışmalarla beraber bir adım daha ileriye gideceğini bildirdi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de şehrin akademik kadrosu ve üretim potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, kentte oluşturulacak teknolojik altyapıyla Gaziantep'i kimsenin tutamayacağını söyledi. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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