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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri sürüyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine devam ediliyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri sürüyor
30.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:37
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine devam ediliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 350 bin domates, patlıcan ve biber fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Böylece yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadele sürecinde çiftçiye toplam 5 milyon fide dağıtımı da tamamlanmış oldu.
Çiftçilere ayrıca, maske, dezenfektan ile eldivenden oluşan hijyen kiti de hediye edildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, izinsiz taşımacılık yapan ve fazla yolcu bulunduran 12 sürücüye işlem uygulandı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise yaşlı vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını evlerine götürdü, çocuklara hediye verdi.
İslahiye ilçesinde bulunan mevsimlik tarım işçileri de tedbirler kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.
İlçedeki Çubuk, Akınyolu, Karakaya, Ortaklı, Şahmaran ve Yelliburun mahallerindeki yaklaşık 1500 tarım işçisi, kayıt altına alındıktan sonra sağlık ekiplerince ateşleri ölçüldü, muayene edildi.
Belediye ekipleri de mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları çadır alanlarında dezenfekte çalışmaları yaptı, maske dağıttı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde belediye ekiplerince başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Ceylanpınar Belediyesi ekipleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınan kırsaldaki Maden Mahallesi'nde ilaçlama çalışması yaptı. Mahalledeki kişilerin ihtiyacı ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Öte yandan, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Haliliye ve Karaköprü ilçesindeki 3 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdirildi.
Kahramanmaraş
Dulkadiroğlu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı pazar denetimlerini sıklaştırdı.
Zabıta ekipleri, pazar yerlerinde hem giriş ve çıkışları kontrol ederek sosyal mesafe uyarısında bulunuyor hem de vatandaşlara dezenfektan kullandırıyor.
Kilis
Kilis'te de vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Bu arada, iş insanı Ali Servet, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 33 gıda kolisi bağışladı.
Malatya
İl Jandarma Komutanlığı personelleri kent genelinde Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların maaşlarını evlerinde teslim etti.
Ekipler ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların talep ettikleri yiyecek ve temizlik malzemesi gibi ihtiyaçları da alarak evlerine bıraktı.
Adıyaman
Adıyaman Belediyesi, vatandaşlara ve esnafa ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.
Belediye bünyesinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen maskeler vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Güncel, Haber

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