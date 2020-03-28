Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'daki otogarlarda koronavirüs sakinliği

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'taki otogarlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günler yaşanıyor.

28.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:47
Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'daki otogarlarda koronavirüs sakinliği
Gaziantep , Şanlıurfa , Malatya , Kilis ve Kahramanmaraş'taki otogarlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günler yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirlerarası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin iznine tabi tutuldu.
Kararın ardından Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa şehirlerarası otobüs terminallerinden otobüs çıkışları durduruldu.
Otogardaki yoğunluk azalırken, terminale gelen trafik ekipleri de firma yetkililerini uyararak önlem aldı.
Yolculuk için otogara gelen ve uygulamadan haberinin olmadığını dile getiren az sayıdaki vatandaş ise ekipler tarafından valilik izni almaları için gönderildi.
Malatya ve Kahramanmaraş'ta seferler iptal
Malatya'da Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise bir çok firma iptal edilen seferlerden dolayı yazıhanesini kapattı.
Bazı firmalar ise iptal edilen biletlerin ücretlerini vatandaşlara ödemek için yazıhanesini açık tuttu.
Terminalde yaklaşık 25 yıldır çalıştığını belirten Deniz Gömlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Valilikten izin alan yolcum vardı, onu gönderdim. Yazıhaneyi kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de seferlerin tamamı durduruldu. Terminale sadece şehir dışından gelip yolcu alan az sayıda firmanın otobüsleri uğruyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'daki otogarlarda koronavirüs sakinliği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Bakan Soylu: "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var" - Haber 18:58: Yozgat'ta giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü - Haber 18:58: Trabzon'da sahile ulaşan üst ve alt geçitler kapatıldı - Haber 18:57: Sakarya'da otobüs terminali kapatıldı - Haber 18:56: Tunceli'de, kamu görevlilerinin kent dışına çıkışları yasaklandı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin