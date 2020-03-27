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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler sürdürülüyor.

27.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:33
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Gaziantep , Şanlıurfa , Malatya , Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler sürdürülüyor.

Gaziantep İl Emniyet Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri, Beylerbeyi Mahallesi'nde, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinde ziyarette bulunup, mangala oyun takımı hediye etti.

Ekipler, aynı mahallede, uzaktan eğitim gören öğrencileri de evlerinde ziyaret ederek, onlara çeşitli kitaplar verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise her hafta cuma günü yaptığı halk günü buluşmasını, telekonferansla düzenledi. Büyükşehir Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan Şahin, buradan vatandaşların taleplerini dinledi, onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek ve Eğitim Merkezindeki kursiyerler, kentin birçok noktasında dezenfeksiyon yapan personelin kullanımı için günlük 5 bin maske üretimine başladı.

Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, ortağı olduğu teknokentte 4 yeni 3D yazıcıyla sağlık çalışanları için günlük 200 yüz siperliği üretimi de yapılıyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kargo, mektup dağıtımı yapanların, kasiyer, kurye, tahsildar gibi görevlilerin müşteriyle temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanmasına karar verdi.

Bu arada, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, tüm üyelerin aidat borçlarının faiz veya gecikme zammı olmaksızın ekime kadar ertelendiğini bildirdi.

Malatya

Malatya Turgut Özal Üniversitesine, bir hayırsever tarafından maske üretiminde kullanılmak üzere sterilizasyon makinesi bağışlandı.

Ayrıca üniversite personeli için el ve cilt solüsyonu ile hijyen el spreyi üretimi de yaptırılarak, çalışanlara dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kentte denetim yaptı.

Öte yandan, Hizmet-İş Sendikası Malatya Şubesi, temizlik işleri personeline 250 lira ikramiye veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e ziyarette bulunarak, teşekkür etti.

Kilis

Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ekip otosundan yaptıkları anonslarla vatandaşlara hayati olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Anonslar sırasında trafik polislerinden oluşan bir grup, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, ellerindeki harflerle "Evde kal Kilis" yazısı oluşturdu.

Ekipler, ayrıca polis araçlarının üzerine yerleştirilen led ekranlardan "#EvdeKal", "#EvdeKalKilis" ve "#EvdeSağlıkVar" gibi sloganlar yayınladı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce, toplu ulaşım araçlarına, bunları kullanmak zorunda kalan vatandaşlar için dezenfektan konuldu.

Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, ilçenin Karaziyaret Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yaptıkları dezenfeksiyonun ardından vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Elbistan Belediyesi, ilçe merkezinde trafik ışıklarına yerel şiveyle yazdığı yazıyla vatandaşlardan evde kalmasını istedi. Vatandaşlar, "Evde kal, neşgörüyon, eve git" yazılarak uyarıldı.

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Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Güncel

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