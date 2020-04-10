Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından fırın ve bakkallarda yoğunluk yaşandı.

10.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:56
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
Gaziantep , Şanlıurfa , Malatya ve Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından fırın ve bakkallarda yoğunluk yaşandı.
Kararın açıklanması sonrası Gaziantep'te çok sayıda vatandaş fırınlara ve bakkallara gitti. Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Bazı fırınların ve marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu, polis ekipleri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşları uyardı.
Bu arada, Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın. Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor, lütfen evlerinize gidin." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da fırın ve marketlere gidenler, iki gün yetecek kadar ekmek ve ihtiyaç duydukları malzemeleri aldı.
İş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, ekmek üreten fırınların da aralarında bulunduğu bazı işletmelerin yasak kapsamı dışında bulunduğunu vurgulayarak, "Dışarı çıkma yasağı sadece 2 gün içindir, bu süre boyunca ekmek üretimi yapan fırınlarımız açık olacaktır. Vatandaşlarımız temel gıda noktasında bir sıkıntı yaşamayacaklar, endişe etmesin. Gıda malzemesi ihtiyacı olan vatandaşlarımız da 112-155-156 nolu telefonlardan bize ulaşsınlar, ihtiyaçları kısa sürede giderilecektir." dedi.
Malatya ve Kahramanmaraş
Malatya'da da alışveriş için vatandaşların dışarı çıkması nedeniyle ana arterlerde araç yoğunluğu yaşandı.
İki günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar açık olan bakkal ve ekmek fırınlarına gitti.
Merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde açık olan bakkal ve fırınların önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anonslarla yarın fırınların açık olacağını duyurarak, sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:12: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 00:10: Ordu'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti - Haber 00:10: Burundi'de Kovid-19 nedeniyle "gol sevinciyle sarılmak" yasaklandı - Haber 00:09: Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler - Haber 00:09: Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber 23:13: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı - Haber