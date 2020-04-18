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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın ardından sokaklar boşaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

18.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:12
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın ardından sokaklar boşaldı
Gaziantep , Şanlıurfa , Malatya ve Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Gaziantep kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.
Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasının ardından, kent genelinde uygulama yaptı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.
Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.
Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.
Malatya
Kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ana caddeler, meydanlar ve sokaklar boş kaldı.
Trafik yoğunluğu yaşanan çevre yolu ile bu yoldaki kavşaklarda sakinlik gözlendi.
Polis ekipleri, kent genelinde uygulama yaparak insanları evlerinde kalmaları konusunda bilgilendirdi.
Kentin en işlek noktalarından Kernek, Soykan ve 15 Temmuz Millet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
Kahramanmaraş
Kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ana arter caddeler ve meydanlar ile sokaklar boş kaldı.
Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri başta olmak üzere il genelinde ana arter yolların boş olduğu görüldü. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda da trafik yoğunluğunun bulunmadığı gözlendi.
Merkez ve çevre yollarındaki uygulama noktalarına konuşlanan jandarma, polis ve zabıta ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel
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