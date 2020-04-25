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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta genel itibarla halkın dışarı çıkmadığı görüldü.

25.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:18
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta genel itibarla halkın dışarı çıkmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle 4 kent genelinde sokaklar boş kaldı.
Kısıtlamanın üçüncü gününde, görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı Şanlıurfa'da, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.
Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.
Gaziantep
Gaziantep, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sakin. Normalde çok kalabalık olan Gazi Muhtar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Atatürk ve İnönü bulvarları boş kaldı.
Güvenlik güçleri cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.
Malatya
Kentte kısıtlamanın üçüncü gününde de kavşaklarda ve caddelerde görevli polis ekipleri denetim yaptı.
Kent merkezinden geçen Malatya-Elazığ kara yolu ile merkezi şehir merkezindeki Yeşilçam, Kanalboyu ve İnönü Caddeleri'nin boş olduğu görüldü.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın işlek yerlerinden Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ile Milli İrade, Demokrasi ve Atatürk Meydanları başta olmak üzere kent genelindeki cadde ve sokaklar ile tarihi Kapalı Çarşı civarının boş olduğu görüldü.
Güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel , Haber
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