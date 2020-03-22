Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Haberler

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

22.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:02
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri
Gaziantep , Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte etti.
Gündüz ortak kullanım alanları ile iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapan ekipler, gece ise bulvar, cadde ve sokaklarda ilaçlama araçlarıyla dezenfekte işlemini sürdürüyor.
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşlardan, panik yapmadan özellikle kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini isteyerek, "Dezenfekte işlemini sürekli tekrarlayacağız. Ekiplerin kullandıkları araçların içerisinde özel solüsyon var. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Belediye olarak gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.
Kahramanmaraş
Elbistan Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, ilçedeki kaldırım, yol ve ara sokakları ilaçlı suyla yıkadı.
Çalışmalara Ahmet Karacabey Caddesi'nden başlayan ekipler, ilçe genelindeki cadde ve kaldırımları ilaçlı suyla yıkayıp tazyikli suyla durulama yaptı.
Halıları 130 derece buhar ile dezenfekte ediyor
Elbistan ilçesinde halı yıkamacılığı yapan bir işletmeci, koronavirüs salgınına karşı halıları 130 derece sıcaklıktaki buhar ve dezenfektan kullanarak hijyen işlemine tabi tutuyor.
İşletmeci Mustafa Heleteli, koronavirüs nedeniyle artan taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.
Şanlıurfa
Merkez Eyyübiye Belediyesince, sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Sizler başımızın tacısınız. Sizler evlerinizde oturun, hizmetinizi biz yapalım. 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşlarımız bizlere 444 03 63 numaralı telefondan ulaşabilir. Hizmetinizdeyiz." ifadelerini kullandı.
Bu arada belediyenin ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmaları da sürüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı’nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Erzurum’dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem Haberler
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem
Cumhurbaşkanlığı, ’En az virüs kadar tehlikeli’ deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
’Evden çıkmayın’ uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
’Evde kalın’ uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Kavak'ta koronavirüs tedbirleri - Haber Dinar'dan kısa kısa - Haber HDP önündeki eylemde 'koronavirüs' önlemi - Haber İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi değeri gördü - Haber Beden eğitimi öğretmeni karateci, milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı - Haber Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda - Haber Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı - Haber
Loading