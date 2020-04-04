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Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

04.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:34
Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri
Gaziantep , Şanlıurfa ve Malatya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara maske dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (GASMEK) günde 12 bin maske üretiliyor.
Bu maskeler, Yeşilsu, Balıklı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 25 Aralık ve Gazi Muhtar Paşa tramvay duraklarında halka dağıtılıyor.
Ayrıca kalabalık yerlerde maskesiz gezenler ekipler tarafından uyarılıyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken evleri de dezenfekte ediliyor.
Ekiplerce 4 günde yaklaşık bin 200 evin dezenfekte edildiği belirtildi.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediyesince sağlık çalışanları için günlük 1000 maske üretiliyor.
Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezinin usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından üretilen maskeler Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim ediliyor.
Belediye Başkanı Metin Baydilli, hijyenik bir ortamda sosyal mesafeyi koruyarak usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler tarafından günlük 1000 maske üretildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Malatya
Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerini sürdürüyor.
Belediye zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle pazar ve market gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde kurulan semt pazarlarında maske dağıttı.
Vatandaşı ve esnafı maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendiren ekipler, semt pazarlarının girişinde koronavirüs salgınına karşı ateş ölçümü yapıyor.
Öte yandan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarının girişinde dronla denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel
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