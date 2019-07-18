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GAZİANTEP Saunadan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı

Saunadan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandıGAZİANTEP'te, girdiği suanada müşterilerin paralarının çaldığı öne sürülen İ.K., tutuklandı.

18.07.2019 21:11
Saunadan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı
GAZİANTEP'te, girdiği suanada müşterilerin paralarının çaldığı öne sürülen İ.K., tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesindeki bir otelin sauna bölümünde müşterilere ait malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Saunanın güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin kamera kayıtlarından otele geldiği otomobilin plakası saptandı. Otomobilin plakasından sahibine ulaşılmasının ardından polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren İ.K. ile otele birlikte geldiği A.G. ve Ö.R. gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. GAZİANTEP Saunadan hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı
Kaynak: DHA
Hırsızlık Büro Amirliği, Şahinbey, Güncel

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