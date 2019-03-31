Gaziantep Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Gaziantep için sandığa giden vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Ak Parti'den yana olmuştu. Peki, Gaziantep seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Gaziantep'te kim önde? Gaziantep seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

GAZİANTEP 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Fatma Şahin, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise İYİ Parti'den Mehmet Ejder Demir gösterildi. DSP adına Celal Doğan, Vatan Partisi adına Sinan Büyükhatipoğlu ve SP adına Mehmet İslam, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

GAZİANTEP İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimi son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Gaziantep Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

GAZİANTEP 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Gaziantep'te seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Gaziantep'te 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adına Fatma Şahin, CHP adına Akif Ekici aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti % 54,57 oy oranı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 21,47 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Mustafa Erzin % 11,89 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.