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Gaziantep Şehir Hastanesi 1,5 yıl içerisinde hizmete girecek

Gaziantep'te yapımı süren 638 bin 89 metrekare alana kurulacak olan toplam bin 875 yatak kapasitesindeki Gaziantep Şehir Hastanesinin 1,5 yıl içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

28.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:15
Gaziantep Şehir Hastanesi 1,5 yıl içerisinde hizmete girecek
Gaziantep 'te yapımı süren 638 bin 89 metrekare alana kurulacak olan toplam bin 875 yatak kapasitesindeki Gaziantep Şehir Hastanesinin 1,5 yıl içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.
Türkiye 'deki en büyük hastanelerden biri olacak Gaziantep Şehir Hastanesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Temeli 2013 yılında atılmasına rağmen çeşitli aksamalar nedeniyle bir türlü bitirilemeyen Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaat çalışmalarında son düzlüğe girildi. Çalışmaların aralıksız devam ettiği hastane inşaatının 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Tamamlandığında sadece kente değil bölgeye de sağlık hizmeti verecek olan Gaziantep Şehir Hastanesi, bin 875 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastane kampüsünde branşlara göre 7 hastane yer alacak. Bu binaların ana hastane binası, yüksek güvenlikli adli psikiyatri binası, teknik hizmetler binası, fizik tedavi ve rehabilitasyon binası, 3 bin 82 araç kapasiteli açık ve kapalı otopark ile İl Sağlık Müdürlüğü binasının da kampüs içerisinde yer alması bekleniyor. Hastane içerisinde ise 60 tane ameliyathane, 277 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 475 polikliniğin hizmet vermesi hedefleniyor.
1.5 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK
Gaziantep'te basın mensupları ile yaptığı online basın toplantısında çalışmaları devam eden şehir hastanesi ile ilgili bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Sağlık İl Müdürü şehir hastanesindeki çalışmaları çok sıkı şekilde takip ediyor. Şehir Hastanesinin yapımı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim tahminimize göre bir buçuk yıl içerisinde Gaziantep Şehir Hastanesi tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.
ULAŞIM ALT YAPISI DA HAZIRLANIYOR
Fatma Şahin, hastanenin çevre yoluna bağlantı çalışmaların sürdüğünü de belirterek, "Kara yolları ile birlikte şehir hastanesinin çevre yolu bağlantısını projelendirdik ihalesini yaptık. Hastane bittiğinde çevre yolu bağlantısı da bitmiş olacak. Ulaşım alt yapısı ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel

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