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GAZİANTEP Şehit oğlundan kalan maaşından Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı

Şehit oğlundan kalan maaşından Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan, şehit babası Mehmet Güzey(76), şehit oğlundan kalan maaşın 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

16.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:03
Şehit oğlundan kalan maaşından Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan, şehit babası Mehmet Güzey(76), şehit oğlundan kalan maaşın 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Uzman Çavuş olan 2 oğlu görevi başındayken şehit olan Mehmet Güzey, şehit oğlu Cevdet Güzey'den kalan maaşının 500 TL'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aracılığıyla bağışını yapan Mehmet Güzey, "Allah rızası için Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı kampanyaya 500 TL bağışlayarak bende katıldım. Devletimiz her zaman var olsun. Herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum? dedi. GAZİANTEP Şehit oğlundan kalan maaşından Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İslahiye, Güncel
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