GAZİANTEP Şehit olduğu 4 yıl sonra anlaşılan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olduğu 4 yıl sonra anlaşılan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandıŞırnak
'ta karakolda görev yaparken sınav için gittiği kent merkezinden dönmeyen, 4 yıl sonra PKK
'lı teröristlerce şehit edildiği tespit edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat (28), memleketi Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyü Jandarma
Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Ferdi Polat, 12 Aralık
2015'te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti. Geri dönmeyen Polat için çalışma başlatıldı. Ancak, Ferdi Polat'ın izine rastlanmadı. Polat'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı üzerinde duruldu. 4 yıl sonra dağlık alanda, kemik ve doku parçaları bulundu. Baba Rıtvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu belirlendi. Şehit Polat için bugün ikindi vakti Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere
Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Osmaniye
Valisi Ramazan Tunca
, Gaziantep İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Halil Uysal
, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Adana
İl jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, İslahiye
106'ncı Topçu alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İslahiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Törende şehidin amcası Davut Polat, PKK lanet okuyarak 'idam istiyoruz? diye haykırdı. Şehidin küçük kardeşi Eren Polat ayağı alçıda katıldı. Şehidin eşi Hürriyet
, annesi Fatma Polat
ve yakınları tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Anne
Fatma Polat, Oğlum ben seni 4 yıldır bekliyordum, eşinde geldi diye ağlarken fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti.
Şehit Polat'ın cenazesi ikindi namazına ardında Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik
tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gökçedere mezarlığında toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCERNURDAĞI (Gaziantep), (DHA
)-
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(Tür: Yurt)