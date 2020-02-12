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Gaziantep-sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi

Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildiGAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet Cihan (60) ile eşi Hüsne Cihan (59), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.

12.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:19
Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi
GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet Cihan (60) ile eşi Hüsne Cihan (59), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.
ilçesinde, çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet Cihan ve eşi Hüsne Cihan, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. 40 yıldır evli olduğu öğrenilen çift, bugün Yeni Mahalle Sanayii Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İslahiye Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Çiftin aynı evde farklı odada uyurken karbonmonoksit gazından zehirlendiği, hastaneye kaldırılan oğulları Mehmet Cihan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Gaziantep-sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi

Mehmet Cihan, İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA


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