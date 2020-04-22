Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

GAZİANTEP Sokağa çıkamayan şehit annesi, polislerin yardımıyla mezarlığa gitti

Sokağa çıkamayan şehit annesi, polislerin yardımıyla mezarlığa gittiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan şehit annesi Meliha Akcan (69), oğlunun şehadetinin onuncu yıl dönümünde polislerin yardımıyla mezarlığa gitti.

22.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:54
Sokağa çıkamayan şehit annesi, polislerin yardımıyla mezarlığa gitti
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan şehit annesi Meliha Akcan (69), oğlunun şehadetinin onuncu yıl dönümünde polislerin yardımıyla mezarlığa gitti.
Yeni Mahallede oturan Meliha Akcan'ın Mardin'de görevli polis memuru oğlu Ömer Akcan, 22 Nisan 2010 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehit annesi Meliha Akcan, bugün Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, oğlunun şehit oluşunun onuncu yıldönümü nedeniyle kabrini ziyaret etmek istediğini ancak yaşı itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyledi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir ekip Meliha Akcan'ı evinden alarak İslahiye Mezarlığı şehitliğine getirdi. Kendisine nezaret eden polis memurlarıyla oğlunun kabri başına gelen Meliha Akpınar, mezar taşındaki fotoğrafını öperek 'Ben geldim oğlum' diyerek dua etti.
İlçe müftülüğünden gelen bir görevlinin de Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyaret için polislere teşekkür eden şehit annesi Meliha Akcan, "Oğlumun şahadetinin onuncu yıldönümü bugün. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamadığım için oğlumun mezarına gelemiyordum. Bugün yıldönümü olduğu için müracaatta bulundum. Buraya gelmemi sağladığı için İslahiye Kaymakamı, Emniyet Müdürü ve benimle mezarlığa gelen polislere çok teşekkür ederim" dedi.
Şehit annesi, ziyaretin ardından polisler tarafından yeniden evine bırakıldı. GAZİANTEP Sokağa çıkamayan şehit annesi, polislerin yardımıyla mezarlığa gitti

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İslahiye, Mardin, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376’ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
ABD salgınla boğuşurken Trump’ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Kadın kıyafetli erkek hırsız! Tam bir suç makinesi çıktı Haberler
Kadın kıyafetli erkek hırsız! Tam bir suç makinesi çıktı
Ceylan’ı döverek öldüren cani baba, ’Kızım istismara uğradı’ diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Haberler››Güncel››GAZİANTEP Sokağa çıkamayan şehit annesi, polislerin yardımıyla mezarlığa gitti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:22: Isparta'dan kısa kısa - Haber 20:21: Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. - Haber 20:20: FLAŞ - Haber 20:20: Sivas'ta bir apartman karantinaya alınacak - Haber 20:20: Tekirdağlı minikler, 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri kliple kutladı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı - Haberler 16:07: Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor - Haberler 08:35: Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı - Magazin