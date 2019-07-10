10.07.2019 12:33
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GAZİANTEP Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü

GAZİANTEP Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü

Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldüGAZİANTEP'te soluk borusuna mama kaçan 2 aylık bebek öldü.

Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü
GAZİANTEP'te soluk borusuna mama kaçan 2 aylık bebek öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Esye Hanbura mama verdiği 2 aylık bebeği Ahmet Deri'nin, nefes almakta zorluk çektiğini fark etti. Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Ahmet'in öldüğünü belirledi.
Bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: DHA
Esentepe Mahallesi, Güncel

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